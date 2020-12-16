Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü sosyal medyada paylaştığı bir mesajla kutladı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajında, "29 yıl önce, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum" ifadesini kullandı.
29 yıl önce, 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum. pic.twitter.com/82mOO7h6aZ— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 16, 2020
Etiketler: Mustafa Şentop
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