Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Kulüp Başkanı Tarık Aksar'ı makamında kabul etti.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Kulüp Başkanı Aksar'ın, görüşmede Bakan Soylu'ya kırmızı-beyazlı takımın formasını takdim ettiği aktarıldı.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Başkanımız Tarık Aksar'ı makamında kabul etti. Başkanımız, görüşmede Sayın Bakanımıza, takım formamızı takdim etti. pic.twitter.com/63kvi7LxzE— Ümraniyespor (@Umraniyespor) December 16, 2020
Etiketler: Süleyman Soylu
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