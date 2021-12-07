Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 2'si aktif, 1'i emekli, 4'ü ihraç subay, 28'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrencinin örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

35 şüpheliden 20'si gözaltında

Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil örgüt sorumlusu ile iletişim sağladıkları tespit edilen 35 şüpheli ile 2 gizli örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden 20'si yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.