Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Muttalip D. yönetimindeki minibüs ile Gülüşan K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Eray Ö.'nün kullandığı otomobil de minibüse, ardından direğe çarparak durabildi.
İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada 9 kişi yaralandı
Kazada yaralanan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yolda trafik bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.
Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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