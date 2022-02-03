Bölgede 5 gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar dolayısıyla debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı. Belkıs Mahallesi'nde ırmağın çevresinde bulunan birçok iş yeri ve narenciye bahçeleri suyla doldu.

Restoran sahiplerinden Osman Gündoğdu, sabaha karşı gelen telefonla ırmağın taştığını öğrendiğini söyledi.

Haberi alır almaz iş yerine geldiğini anlatan Gündoğdu, "Restoranın ırmağa yakın kısmındaki masa ve sandalyeleri topladık. Suların daha fazla yükselmesiyle iş yerimi su bastı." dedi.

Tatil sitesinde mahsur kalanlar tahliye edildi

Manavgat'ta da Manavgat Irmağı'nın yükselmesi sonucu bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı. Karpuzçay Deresi'ndeki taşmasının ardından Kızılot Mahallesi'ndeki ATO Tatil Sitesi'ne su doldu.

Evlerinde mahsur kalanların yardım çağrısı üzerine; jandarma, itfaiye, AFAD, Manavgat Belediyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bazı vatandaşlar, Manavgat Belediyesinin iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin botlarıyla evlerinden alındı.

Mahsur kalan bir köpek de arama kurtarma ekiplerinin botuyla kurtarıldı. Belediye ve itfaiye ekiplerince, sitede su tahliye çalışması başlatıldı.

Manavgat Şelalesi'nde çağlayan görünmez hale geldi

Şiddetli yağış, Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Suyun yükselmesi nedeniyle Manavgat Şelalesi’nin alt ve üst kısımları birleşti ve çağlayan görünmez hale geldi.

Şelale çevresindeki seyir terasları tamamen sular altında kalırken, bazı restoranları su bastı.

Suyun çekilmesiyle birlikte, işletmede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sözen, gazetecilere, derenin suyunun lodosun etkisiyle denize dökülemeyip geri gelmesiyle tatil sitesinin zemin katlarını su bastığını söyledi.

Lodosun durmasıyla suların boşalmaya başladığını belirten Sözen, tatil sitesi sakinlerine elektriklerin olmamasından dolayı ısınmaları için soba ve ışıldak ile sıcak yemek verileceğini ifade etti.

Sözen, "Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili şu anda tehlikeli bir durum yok."dedi.

İlçedeki bazı tarım alanları ile muz seraları da taşından etkilendi.

Alanya'da sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Alanya'da ise son 24 saatte metrekareye 71 kilogram yağış düştü. Yağışlar nedeniyle bazı tarım alanlarını ve seraları su bastı. Alara Mahallesi'nde Alaraçayı'nı besleyen bazı derelerin taşması nedeniyle muz seraları ve portakal bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar, suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Çiftçilerden Bülent Erdem, ilçede 2-3 gündür havaların bozuk olduğunu söyledi.

Önce fırtınayla uğraştıklarını anlatan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün gece de çok yağmur yağdı. Bu kadar yağmur beklemiyorduk. Sabah geldiğimizde seralarımızın su altında olduğunu gördük. Afet derecesinde bir yağmur yağdı. Dereler taştı, seramız komple su altında kaldı. Seramızda su baskınından dolayı naylonlarda açılma oldu. Daha yeni gübrelerimizi sermiştik. Gübre diye bir şey kalmadı. Muzların dibi komple su altında. Yeni gıda ve kimya takviyeleri yapmamız gerekiyor. Yeni fidanlarımız da zarar gördü."

Üretici Mehmet Akıncı ise 15 dönüm muz serasının su altında kaldığını belirterek, "Bugün aşırı yağış nedeniyle araçların geçtiği yol kapandı. Biz bir şekilde seramızı zarar görse de kurtardık. Allah daha sıkıntılı olanlara yardım etsin." ifadesini kullandı.

İlçe genelinde, yağışların etkisini yarına kadar sürdüreceği kaydedildi.