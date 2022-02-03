Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına yönelik operasyonda, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 31 kilo 14 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta emniyet ekipleri terörün finans kaynaklarına yönelik yürütülen operasyonda bir otomobili durduruldu.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilen 31 kilo 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik PKK/KCK PKK/YPG Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele Uyuşturucu
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