Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Palandöken'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde turistleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Erzurum'da, Ebubekir Aras yönetimindeki midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi.
Kazada, kentte kayak tatili yaptıkları öğrenilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Erzurum
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