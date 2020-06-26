Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da yağ fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikada ufak çaplı maddi hasar oluştu.
Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasının rafineri bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında ufak çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.
Etiketler: yangın yağ fabrikası ordu itfaiyeSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 02:31
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