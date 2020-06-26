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İzmir'de rekreasyon alanı yakınında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan rekreasyon alanının yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
İddiaya göre, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yakınındaki otluk alana sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Etiketler: izmir otluk yangını yangın sigara izmaritiSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 01:21
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