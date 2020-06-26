Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mehmet Dalaklı, Kadıköy Mahallesi'ndeki mezarlık yakınında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dalaklı'yı yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Dalaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: balıkesir silahlı saldırıSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 01:49
Sıradaki Haber
İzmir'de rekreasyon alanı yakınında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz