Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 21:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Ordu'da tıra çarpan araç metrelerce sürüklendi
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'da seyir halindeki bir araç, önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Ahmet Arslan yönetimindeki otomobil, Fatsa-Ilıca Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Cihan Döğer'in kullandığı tırın saman yüklü dorsesine çarptı.
Tırın dorsesine hızla çarpan otomobil metrelerce bu şekilde ilerledi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Arslan için bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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