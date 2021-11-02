Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 20:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yolda yeni doğmuş bebek bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da yeni doğan bir bebek, çanta içinde yol kenarına terk edildi. Bebeği bölgeden geçen işçiler fark etti. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu iyi.
29 Ekim sabahı Kartal'da 2 inşaat işçisi işe gidiyordu. İşçiler, duvarın dibinde bir çanta olduğunu fark etti.
Üzerinde örtü ile örtülmüş çantayı açan işçiler bebekle karşılaştı.
İşçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Bebeğin sağlık durumu iyi
Saatler önce doğduğu belirlenen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bulunan kız bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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