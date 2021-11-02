29 Ekim sabahı Kartal'da 2 inşaat işçisi işe gidiyordu. İşçiler, duvarın dibinde bir çanta olduğunu fark etti.

Üzerinde örtü ile örtülmüş çantayı açan işçiler bebekle karşılaştı.

İşçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Saatler önce doğduğu belirlenen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bulunan kız bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.