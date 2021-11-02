Otoyolda Ankara yönüne seyreden Zübeyir Ç. idaresindeki tır, aynı yöne devam eden başka bir tıra, Sancaktepe Paşaköy gişelerine yakın yerde arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle Zübeyir Ç'nin kullandığı tırın kupası dorsesinden ayrıldı. Tır sürücüsü Çelik ise araçta sıkıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol bakım ekipleri ise otoyolda kumlama çalışması yaptı. Kullanılmaz hale gelen tır, çekici yardımıyla kaldırıldı.