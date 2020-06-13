Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Ordu'da müzikholde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı olan müzikholde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, maddi hasar oluştu.
Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan tek katlı müzikholün jeneratör odasında yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Müzikholün büyük bölümünde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ordu koronavirüs covid-19 müzikhol yangınSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 02:49
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