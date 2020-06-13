Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan tek katlı müzikholün jeneratör odasında yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Müzikholün büyük bölümünde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.