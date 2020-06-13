Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 38 BU 989 plakalı otomobil ile 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: kayseri trafik Kazası Kayseri Şehir HastanesiSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 02:24
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