Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de gaz kokusu panik yaşattı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de bir mahallede çevreye yayılan gaz kokusu vatandaşları sokağa döktü. Kokunun bir LPG tankerinden yayıldığı tahmin ediliyor.
Yenimahalle sakinleri, gaz kokusu nedeniyle evlerini tahliye ederek sokak ve caddelere çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve KIRGAZ ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kokunun LPG tankerinden çıktığı tahmin ediliyor
İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphelenen ekipler, inceleme sonucunda sızıntı veya gaz kaçağının olmadığını belirledi. Bu sırada kokudan rahatsızlanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Kokunun mahalleden geçen bir LPG tankerinden kaynaklandığını tahmin eden ekipler, aracın bulunması çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: lpg tankeri Kırıkkale KIRGAZ gaz kokusuSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 00:58
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