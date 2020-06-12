Haber Giriş: Kaynak: AA
MEB'den 200 engelli öğretmen ataması
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacak.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS'ye katılan adaylar, başvurularını "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.
Başvuruların 15-19 Haziran'da alınmasının ardından engelli öğretmen adaylarının atamaları 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Milli sporcular da beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da olacak.
Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye "http://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
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