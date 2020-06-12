Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları görüldü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde aniden bastıran yağmur kısa sürede su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
Belediye, itfaiye ile AFAD ekipleri su baskınlarıyla ilgili yapılan ihbarları değerlendirerek müdahale etti. Bazı kent sakinleri ise ev ve iş yerlerine giren yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Kentte bulunan alt geçitlerde su birikintisi yaşanmazken özellikle Karaçayır, Sümer ve Tabaklar mahallelerinde caddelerde oluşan su birikintilerinde araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
[Fotoğraf: DHA]
Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği ifade edildi.
Etiketler: meteoroloji hava durumu bolu sağanak bolu hava durumuSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 20:32
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