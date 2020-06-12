Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "zindan yapılanması" olarak nitelendirdiği ve düzenlenen açlık grevleri, ölüm orucu, intihar ve terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının cezaevindeki tutuklu, hükümlü örgüt mensuplarına verdikleri talimatların deşifre edilmesine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'ın da bulunduğu iki ilde 36 adrese eş zamanlı operasyonla gözaltına aldığı 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.