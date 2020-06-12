İstanbul D-100 Karayolu Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında, 34 CYE 952 plakalı otomobilin sürücüsü Turgay Kolcu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına düştü. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralıya ilk müdahale raylarda yapıldı

Olay yerine giden polis ekipleri, yolda ve çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri raylara inerek otomobilde sıkışan Kolcu'yu kurtarmak için çalışma başlattı.

Yenikapı'dan 00.00'da son seferine çıkan M1 Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu makinisti de kazayı görünce olay yeri yakınlarında durdu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi raylarda yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı sürücü raylardan yola çıkarılarak, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Raylara düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Bir süre bekleyen metro ise otomobilin kaldırılmasıyla yoluna devam etti.

Kazada parçalanan demir korkuluklar ile metro rayında sabah saatlerinde onarım ve bakım çalışması yapılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin bariyerleri parçalayarak metrelerce yükseklikten metro raylarına düştüğü görülüyor.