Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.
Aramalarda 637 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, 34 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Etiketler: elazığ haber elazığ uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 18:14
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