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Türkiye
İHA 20.02.2024 10:39

Ordu'da cezaevinde yangın: 29 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde M Tipi Cezaevinde dün gece çıkan koğuş yangınında 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi.

Ordu'da cezaevinde yangın: 29 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]

Ordu'da Ünye M Tipi kapalı cezaevinde S.E. isimli mahkum yorganı yaktı. Bunun üzerine koğuşta yangın çıktı. Yangın nedeniyle koğuşta bulunan 22 mahkum ile 7 gardiyan dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen mahkum ve gardiyanlar ise tedbir amaçlı Ünye ve Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

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