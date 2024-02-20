Ordu'da cezaevinde yangın: 29 kişi dumandan etkilendi

Ordu'da Ünye M Tipi kapalı cezaevinde S.E. isimli mahkum yorganı yaktı. Bunun üzerine koğuşta yangın çıktı. Yangın nedeniyle koğuşta bulunan 22 mahkum ile 7 gardiyan dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen mahkum ve gardiyanlar ise tedbir amaçlı Ünye ve Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.