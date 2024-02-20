Gaziantep'te çekici 6 araca çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te Servet Demir idaresindeki çekici, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi Boğaziçi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Çekici, daha sonra başka bir otomobilin üzerine çıktıktan sonra durabildi.
Yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.