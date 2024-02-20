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Türkiye
AA 20.02.2024 10:26

Gaziantep'te çekici 6 araca çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te mini kepçe yüklü çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te çekici 6 araca çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te Servet Demir idaresindeki çekici, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi Boğaziçi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Çekici, daha sonra başka bir otomobilin üzerine çıktıktan sonra durabildi.

Yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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