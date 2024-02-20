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Türkiye
TRT Haber 20.02.2024 10:39

Boyun yastığından uyuşturucu çıkan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’da boyuna takılan yolcu yastığında 6 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

İl dışından uyuşturucu madde getiren B.İ., R.G. ve K.G. düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada boyuna takılan seyahat yastıkları içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Boyun yastığından uyuşturucu çıkan 3 şüpheli tutuklandı
Boyun yastığından uyuşturucu çıkan 3 şüpheli tutuklandı
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