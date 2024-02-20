Boyun yastığından uyuşturucu çıkan 3 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
İl dışından uyuşturucu madde getiren B.İ., R.G. ve K.G. düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada boyuna takılan seyahat yastıkları içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.
3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.