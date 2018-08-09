Ordu İkizce'de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu İkizce'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelana kapılan bir kişi kayboldu.

Aşağı Seğmenli Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Şiddetli yağmurdan dolayı yol çöktü. Yolda bulunan 56 yaşındaki Bayram Sekmen, sel suların kapılarak hayatını kaybetti.

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde heyelan dolayısıyla toprak altında kalan Sekmen'in cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Ekipler, Sekmen'in cesedinin bulunduğu yerde çalışmalarını sürdürüyor.

İkizce'de bazı evlerdeki vatandaşlar tahliye ediliyor

Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye ediliyor.

Jandarma ekipleri, ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yağış dolayısıyla ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye ediyor.

Mahallenin muhtarı Nedim Sekmen, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla mahallenin birçok noktasında hasar oluştuğunu söyledi.

Kaynak: DHA, İHA, AA