Polis ve zabıta ekipleri, Edirne'de yoğunluğun oluştuğu cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs tedbirleri denetimi yaptı.

Ekipler önünde kuyruk oluşan balıkçı tezgahları ve seyyar satıcıların olduğu bölgedeki kural ihlallerinin önüne geçmek için vatandaşlara uyarıda bulundu. 5 seyyar satıcıya ise kurallara uygun satış gerçekleştirmedikleri için ceza uygulandı.

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Saraçlar Caddesi'nde de sokak müzisyenleri sosyal mesafeyi gözetmeleri yönünde uyarıldı.

"Bazı satıcılar yolu kapatıyor"

Zabıta Komiseri Savaş Çerkes, bazı seyyar satıcıların yolu kapatması nedeniyle sosyal mesafe kuralını çiğnediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Zaman zaman maske ve eldiven takmadıklarını da gözlemliyoruz. Bu kurallara uymaları yönünde uyarıyoruz. Buradaki amacımız yığılmaları, kuyrukları engellemektir. Önce seyyar satıcıları uyarıyoruz, uyarılarımızı dikkate almayanlara ceza uyguluyoruz. Kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığını görüyoruz. Salgına karşı alınan tedbirlerden sosyal mesafeyi gözetmek amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz."