Adana'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, marketler, pazar yerlerinde denetim faaliyetleri sürdürüldü.

Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, koronavirüsle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Toplum sağlığını korumak amacıyla denetim faaliyetlerinin kentin her noktasında süreceğini kaydeden Elban, "Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadelemizden zaferle çıkmak, bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün. Tek bir kişinin tedbirsizliği, tüm çabalarımızı boşa çıkarabilir. O yüzden sağlımız için sevdiklerimizin sağlığı için hepimiz için kurallara uymak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde de belediyeye ait ekipler cadde ve sokakları dezenfekte etti. Ekipler, toplu kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını da sürdürdü.