Makineler İçin BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik Ürünü, BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik Ürünü ve BORON Doğal Parlatıcı ürünler tanıtıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BORON Bulaşık Temizlik Ürünleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın dönemiyle birlikte kişisel hijyenin büyük bir önem kazandığını anlattı.

Dönmez, tıpkı çamaşırlar için geliştirilen BORON'da olduğu gibi bulaşıklar için geliştirilen ve hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler, ağartıcılar gibi kimyasalları içermeyen BORON ürünlerinin de rakiplerinden bu yönde pozitif ayrışacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez)]

Temizlik, hijyen ve sağlık arasındaki dengenin kurulmasında borun önemli bir rol üstleneceğini belirten Bakan Dönmez, "BORON'u piyasadaki bütün temizlik ürünlerinden ayıran temel nokta burası. Ham maddesi boraks doğal mineralli bir içeriğe sahip. Doğal bor mineraline ilave olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan ham maddeler kullanıldı. Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok" dedi.

Yerli imkanlarla üretildi

Fatih Dönmez, Eti Maden'in bordan üretilen temizlik ürünleri serisine 2 yıl içerisinde el ve yüzey dezenfektanı BOREL ve BORTAM'ın da eklendiğini anlatarak, tercihini doğallıktan yana kullanmak isteyenlerin, yerli ve milli ürünlerin daha fazla geliştirilmesini isteyenlerin vazgeçilmez adresinin BORON olmaya devam edeceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde yoğun bir dezenfektan talebi oluştuğunu vurgulayan Dönmez, "Bu talebin karşılanması için öncelikle benzine katılan etanol zorunluluğunu kaldırdık. Böylece kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının tamamını karşıladık. Ardından BOREL el dezenfektanı ve BORTAM yüzey temizleyici ürünlerimizle birlikte kişisel hijyenin ve ortam temizliğinin sağlanması adına piyasadaki önemli bir boşluğu ilk zamanlarda doldurduk. Aldığımız tedbirler sayesinde hamd olsun ilk günlerde kamuoyuna hakim olan panik havası bir anda kayboldu" dedi.

Dönmez, BORON'un Ar-Ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar yerli ve milli imkanlarla ve insan kaynağıyla üretildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer)]

"Koku ve köpük yok"

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de sektörde ve dağıtım kanallarında yer almanın zor ve mücadele gerektiren bir iş olduğuna dikkat çekerek, 2019'da yüzde 8'in üzerinde pay sahibi olduklarını ve 8 buçuk milyondan fazla ürün sattıklarını anlattı.

Temizlik sektöründe BORON'un satışa sunulmasının ardından piyasanın değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ürünümüzde koku, parlak beyazlık ve köpük yok. BORON'un lansmanı yapıldıktan sonra piyasa, kokusuz ürün üretmeye başladı. Bu da BORON'dan önce ve BORON'dan sonra tabirinin gerçekleşmesi demek. Aynı şekilde BORON bulaşık temizlik ürünlerimizde de iddialıyız. Bulaşık sektöründe de BORON'dan önce ve sonra tabirini kullanacağız. Ürün için yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Bu piyasadaki altıncı ürünümüz. Bakanımızın 'doğallıktan vazgeçmeyin, maliyet önemli değil' talimatıyla her seferinde ürünümüzün kalitesini artırdık."