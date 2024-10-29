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Türkiye
İHA 29.10.2024 08:25

Önce otomobile ardından refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce başka bir otomobile ardından refüje çıkarak ağaca çarptı. Yaşanan kazada üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Önce otomobile ardından refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeni Mahalle Antalya Caddesi’nde orman kavşağı yönüne seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki otomobil, Antalya Caddesi üzerinde seyir halinde iken aynı istikamette ilerleyen H.K. yönetimindeki otomobilin aynasına ve kapılarına yandan çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Refüje çıkarak bir ağacın gövdesine çarpan otomobilin içerisindeki sürücü ve yanındaki kişi, bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan feci kazada araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında bulundukları yerden güçlükle çıkarılabildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı

Sürücü Ö.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan T.F.K. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, daha sonra hayati tehlikesi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaza nedeniyle cadde tedbir amacıyla her iki şeritten trafiğe kapatılırken, ulaşım bir süre farklı güzergahlardan sağlandı.

Kazada hayatını kaybeden ve ağır yaralanan iki gencin de üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.
 

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