Açık 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 29.10.2024 06:45

Polis adaylarından "ay yıldız ve 101. yıl koreografisi"

Erzincan’da eğitim gören polis adayları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları "ay yıldız ve 101. yıl koreografisi" beğeni topladı.

Polis adaylarından "ay yıldız ve 101. yıl koreografisi"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "ay yıldız ve 101. yıl koreografisi" gösterisine Vali Aydoğdu’da katıldı.

Genç polis adayları tarafından gerçekleştirilen koreografi gösterisinin bir bölümünü de beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte dron kumandası ekranından izleyen Vali Aydoğdu, gerçekleştirdikleri güzel koreografi gösterisinden dolayı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz'ı, sıralı amirleri ve genç polis adaylarını tebrik etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vali Aydoğdu, program kapsamında genç polis adaylarına yaptığı konuşmada, "Bulunduğumuz şartlarda vatanımıza, bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Bu sahip çıkma sözde değil hayâtî olarak olması gerekir. Çünkü yaşadığımız dünyada gençler artık sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor. Vatanını gerçekten sevmek nasıl mı olur? Vatanı sevmek; işimizi en iyi şekilde yapmakla olur, toplumsal barışı sağlamakla olur, vatandaşımızı ötekileştirmemekle olur ve birbirimiz arasında duvarlar örmek yerine, kalpten kalbe bağlar kurmakla olur. Bunun için sizlerin sorumluluğu çok çok daha fazla. Masum ve mazlum insanların nefes alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kıyamete kadar dimdik ayakta durması lazım. Bu, sizlerin gayretiyle, samimiyetiyle, vatan ve bayrak sevgisiyle mümkün olur" dedi.

Daha sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi Yerleşkesi içerisinde POMEM öğrencileriyle birlikte bayrak yürüyüşü yapıldı.

ETİKETLER
Erzincan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:32
Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
07:28
Doğum oranında sert düşüş: Çin'de binlerce anaokulu kapanıyor
07:22
Avrupa'daki gazlı ocaklar her yıl 40 bin kişiyi öldürüyor
07:15
İstanbul ve Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
07:00
Rusya'daki bazı okullarda başörtüsü yasaklandı
06:58
Avusturya’da biri belediye başkanı iki kişi silahlı saldırıda öldürüldü
Gazze'de, işgalci İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de, işgalci İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ