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Türkiye
AA 29.10.2024 06:26

İstanbul'da yüksek sesle müzik açıp yolu kapatan sürücüye 6 bin lira ceza

İstanbul Beşiktaş'ta yüksek sesli müzik açarak aracıyla yolu kapatan sürücü cezasız kalmadı. Polis ekipleri tarafından sürücüye 6 bin 223 lira ceza kesildi.

İstanbul'da yüksek sesle müzik açıp yolu kapatan sürücüye 6 bin lira ceza

Şair Nedim Caddesi'nde yüksek sesli müzik açan sürücü, aracıyla yolu kapattı.

Bu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu E.A, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücü E.A'ya polis ekiplerince, "yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık kullanmak" suçundan 690 lira, "saygısızca araç sürmek"ten 690 lira, "görüşü engelleyecek şekilde aksesuar kullanmak"tan bin 506 lira, "yönetmelikte belirtilen nitelik dışında plaka takmak"tan 2 bin 647 lira, "müzik cihazını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak"tan 690 lira olmak üzere 6 bin 223 lira para cezası kesildi.

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