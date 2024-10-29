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Türkiye
AA 29.10.2024 03:54

Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde lastiği patlayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gümüşhacıköy-Merzifon kara yolu Karacaören köyü mevkisinde Erdinç A. idaresindeki tırın lastiği patladı. Bu sırada Buğra Yılmaz yönetimindeki otomobil, kara yolunun ortasında kalan tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz’ın cenazesi sıkıştığı araçtan çıkarılarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tır sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Amasya Trafik Kazası
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