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Türkiye
İHA-DHA 29.10.2024 07:43

Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 1 kişi de gözaltına alındı.

Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916. Sokak'ta Musa M., abisinin evine gittiği sırada abisinin damadı ile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evden ayrılan Musa M., sokakta kendisini arkasından takip eden abisinin damadı tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede Musa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Musa M.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri tarafından şüpheli I.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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