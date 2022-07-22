3'üncü Oto Sanayi Sitesi'ndeki 2 tamir atölyesine yaklaşık 2 ay önce, karıştıkları kazalarda hasar alan 1'i otomobil, 4'ü kapalı kasa minibüs olmak üzere toplam 5 araç, çekicilerle getirildi.

Sigorta işlemlerinin tamamlanması için bekletilen araçlar muşambayla örtüldü. İşlemleri dün tamamlanan minibüslerden birinin üzerindeki muşambayı açıp kontrol eden usta Velat Çanak, bazı motor aksamlarının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen Çanak, 5 Haziran'da şüpheli bir kişinin aracın aksamlarını çaldığını gördü.

Çanak, karşı komşusuna da oradaki 4 aracı kontrol etmesini istedi. O araçların da aynı şekilde motor aksamlarının çalındığı belirlendi. 47 gün sonra fark ettikleri hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise giden ustalar, toplam 60 bin lia zararlarının olduğunu belirterek, şüpheliden şikayetçi oldu.