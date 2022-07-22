Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yayılması büyük ölçüde önlenen yangın, kontrol altına alındı.
Etiketler: Adana Orman Yangını
Son Haberler
- 19:14
- 18:44
- 18:28
- 18:27
- 18:11
Sıradaki Haber
Bolu'da içme suyu zehirlenmesi: 52 kişinin tedavisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz