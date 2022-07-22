Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan vinç, kavşakta otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Çorum’da freni boşalan vinç, kavşakta otomobil ve yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağı’nda meydana geldi.
Necmettin Düz idaresindeki vinç, freni boşalınca önünde bulunan bir otomobile ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vincin çarpması sonucu Satı Kılıç (72) ile Elif Gürler (33) yaşamını yitirdi.
Yaralı vinç sürücüsü de tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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