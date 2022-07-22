Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.20'de yangın çıktı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 2 farklı bölgede orman yangını çıktı. 6 uçak, 10 helikopter ve 30 arazözle yangına müdahale ediliyor.https://t.co/DiRTGaYaD8 pic.twitter.com/wFhOkPaOJk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 22, 2022

Yangına 3 dakika içinde ilk müdahale yapıldı

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı öğrenildi.

Yangının bölgedeki bazı evlerin ahır ve bahçelerine zarar verdiği, ekiplerin çalışması sonucu evlerdeki alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 hektar orman dışı alanın zarar gördüğü belirtildi.

Doğanbey mevkiinde de yangın çıktı

Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıktaki Doğanbey mevkisinde bulunan ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı.

Ekipler, bu yangına da kısa sürede müdahaleye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yangının sirayet etme olasılığı üzerine Doğanbey mevkisindeki Derya Sitesi'nde oturanlar, evlerini boşaltarak sahile indi.

Sitenin çevresinde park halinde bulunan 3 otomobil yandı, bir araçta da kısmi hasar oluştu.

Bu yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Site sakinleri evleri boşalttı

Yangının sirayet etme olasılığı üzerine Doğanbey mevkiindeki Derya Sitesi'nde oturanlar, evlerini boşaltarak sahile indi.

[Fotoğraf: AA]

Park halindeki 3 otomobil hurdaya döndü

Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Alevler yola kadar indi ve park halindeki 3 otomobile de sıçradı. Otomobiller tamamen yanarak hurdaya döndü.

[Fotoğraf: AA]