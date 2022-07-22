Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tekstil malzemesi yüklü tır yandı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Tırda maddi hasar meydana gelirken ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeki Melnikau V'nin kullandığı Rus plakalı tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesinden Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde dumanlar çıkmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Durumu fark ederek tırı emniyet şeridine çeken sürücü, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
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