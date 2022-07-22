Otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeki Melnikau V'nin kullandığı Rus plakalı tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesinden Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde dumanlar çıkmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Durumu fark ederek tırı emniyet şeridine çeken sürücü, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

[Fotoğraf: AA]