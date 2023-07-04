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Türkiye
İHA 04.07.2023 23:22

Oltu'da sağanak sele dönüştü, ekili alanlar zarar gördü

Erzurum’un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel suları sera ve ekili dikili alanlara zarar verdi. Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele dönüşürken, sel suları sera ve ekili dikili alanlara zarar verdi.

Oltu'da sağanak sele dönüştü, ekili alanlar zarar gördü
[Fotograf: İHA]

Oltu Yusuf Ziyabey Mahallesi Nasip Sokak'ta ikamet eden Yusuf Bilgiç’in devlet desteği ile kurduğu seralarına diktiği bin 500 fide zarar gördü.

Mağdur Bilgiç, "Bu serayı devletim yaptı bize baharda teslim etti. Fidelerimizde devletimiz verdi. Bizlerde yetiştirmeye başladık gördüğünüz gibi kapıyı kıran sel suları seramızın içerisine doldu. Fidelerimiz sel sularına gömülmüştü. Arka taraftan yer açtık makina ile suyunu boşalttık. Bu fidelerimiz yakın zamanda kuruyacak. Bin 500 fidemiz zarar gördü. Allah bir daha yaşatmasın evlerimiz dere kenarında projelerimiz hazır masalarında bir an önce buranın ıslahını yapmalarını istiyoruz" dedi.

Oltu'da sağanak sele dönüştü, ekili alanlar zarar gördü

Dut Bahçesi sahibi Salih Bilgiç ise, "Sel suları bahçeme doldu yarın dut dökecektim. Pekmez yapıp satmaktı amacımız ama gördüğünüz gibi burası sel suları ile doldu. Burası ancak 15 güne kurur o zaman kadarda dutlar biter yetkililerin bu dereye bir an önce çözüm bulmalarını istiyorum. Bu bölgede birçok ahır var bir kilometre bile yok bu dereyi bir an önce ıslah etmelerini rica ediyorum" dedi.

Öte yandan Oltu-Göle karayoluna taşınan çamur yığınları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinası tarafından yolda temizleme çalışması yaptı.

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