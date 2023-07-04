D-100 kara yolundaki kaza trafiği aksattı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Rıdvan Ü. yönetimindeki 14 BS 059 plakalı çakıl yüklü kamyon, Rüzgarlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın şiddetiyle yola dökülen çakıl nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti trafik akışına kapandı.
Bölgede önlem alan trafik ekipleri de sürücüleri Çaydurt mevkisinden D-100 kara yolunun İstanbul istikametine yönlendirdi.
Yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatan ekipler, yola dökülen çakılları temizledi.
Aracın da yoldan kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Ankara istikameti trafik akışına açıldı.