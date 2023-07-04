Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.07.2023 21:58

D-100 kara yolundaki kaza trafiği aksattı

D-100 kara yolu Bolu kesiminde bariyere çarpan çakıl yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle kapanan yolun Ankara istikameti, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

D-100 kara yolundaki kaza trafiği aksattı
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Rıdvan Ü. yönetimindeki 14 BS 059 plakalı çakıl yüklü kamyon, Rüzgarlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle yola dökülen çakıl nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti trafik akışına kapandı.

D-100 kara yolundaki kaza trafiği aksattı

Bölgede önlem alan trafik ekipleri de sürücüleri Çaydurt mevkisinden D-100 kara yolunun İstanbul istikametine yönlendirdi.

Yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatan ekipler, yola dökülen çakılları temizledi.

Aracın da yoldan kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Ankara istikameti trafik akışına açıldı.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Su sanıp içti, acillik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:42
Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
22:24
İsrail Cenin'de hastaneye baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralandı
22:20
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
22:19
Çin'den Japonya'nın radyoaktif suyunun UAEA'nın onayıyla okyanusa salınmasına tepki
22:32
Tokat'ta terör örgütüne ait sığnak tespit edildi
22:05
Arap Birliğinden İsrail'in Filistin'deki saldırılarına son vermesi çağrısı
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ