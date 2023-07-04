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Türkiye
AA 04.07.2023 23:13

İzmir'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı.

İzmir'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Delil Süer'in kullandığı otomobil, İzmir-Aydın kara yolu Pamukyazı mevkiinde E.T. idaresindeki tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Süer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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