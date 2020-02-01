Oltu Çayı'na düşen güvercini halatla inerek kurtardı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Erzurum'un Oltu ilçesinde ayaklarına dolanan ip yüzünden çaya düşen iki güvercini kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Beline bağladığı halatla Oltu Çayı'na inen Razi Pala, güvercinin birini sağ olarak kurtarmayı başardı.
[Fotoğraf: DHA Ayaklarına dolanan ip yüzünden suya düşen güvercini ]
Oltu İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar, ayaklarına ip dolanan iki güvercinin Oltu Çayı'na düştüğünü gördü.
Güvercinleri kurtarmak için kolları sıvayan vatandaşlar, önce 8 metrelik duvardan çaya inmek için halat buldu. Halatı beline bağlayan Razi Pala, suya inerek güvercinlerin ayağındaki ipleri çözdü.
Güvercinin birinin boğulduğunu anlayan Razi Pala, diğerini sudan sağ olarak çıkarmayı başardı.
Taksi durağına götürülen güvercin, ürkünce kaçtığı taksinin altına sıkıştı. Sanayiye götürülen taksinin altı sökülerek güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yem verilen güvercin daha sonra kendisini kurtaran Razi Pala ve vatandaşlar tarafından doğaya salındı.
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