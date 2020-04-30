Antalya'nın önemli tatil merkezlerinden Olimpos, 2010 yılında başlayan çalışmaların ardından 3'üncü derece sit alanına çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Olimpos'u koruma amaçlı imar planını onayladı.

İmar planı ile birlikte betonlaşmaya izin verilmeyecek. Yeni yapılarda da tamamen ahşap ve doğal malzeme kullanılacak. Mevcut sistem iyileştirilerek korunmaya devam edecek. Böylece bölgenin doğası ve tarihi dokusuna zarar verilemeyecek. Plan, rantın da önüne geçecek.

İmar planının, ilerleyen günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi'nde askıya çıkması bekleniyor.

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Erdinç Kızılgedik