Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesinde bir bahçede kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ekiplerce, düzenlenen operasyonda 1500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.