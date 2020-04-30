Siirt Devlet Hastanesi'nde güvenlik personeli olarak görev yapan ve 45 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede test sonucu pozitif çıkan Turgut Kayar, bir süre yoğun bakımda kaldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanan Kayar'a, Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteğiyle, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde COVID-19'a yakalanan ve iyileşen bir hastadan alınan plazma ile tedavi uygulandı.

Solunum cihazına bağlıydı

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda plazma tedavisi uygulanan ve tedaviye olumlu yanıt veren Kayar'dan yaklaşık 15 gün önce solunum cihazı çıkarıldı.

Servise alınan ve bir hafta önce yapılan COVID-19 test sonucu negatif çıkan Kayar, uygulanan fizik tedavinin de tamamlanmasının ardından Siirt Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

45 gün tedavi gördü

Kayar, yaptığı açıklamada, 45 gündür gördüğü tedavi ile bu hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Bu süreç içerisinde benden dualarını esirgemeyen, bana destek sunan herkesten Allah razı olsun" diyen Kayar, herkese sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları önerisinde bulundu.

Kayar, Vali Atik, Milletvekili Ören ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İmmün plazma ile taburcu edilen ikinci hasta

Prof. Dr. Erkurt, yaptığı açıklamada, Çin'den sonra ilk olarak Türkiye'de uygulanan immün plazma tedavisinin Malatya'da başladığını söyledi.

Malatya'da plazma tedavisi uygulanan ilk hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındığını hatırlatan Erkurt, şunları kaydetti:

"Bizim güvenlik personelimiz 42 yaşındaki Turgut bey bu gün taburcu oluyor yaklaşık 45 gündür hastanemizde tedavi altındaydı kendisene plazma tedavisi verildi herkes biliyor zaten kendisi türkiyede ikinci plazma tedavisi alan hasta ve ilk taburcu olan hasta şifa ile bu gün kendisini taburcu ediyoruz bu plazma tadvisinden çok fayda gördüğümüz belirtmekteyim bütün iyileşen hastaların dönör olması gerektiği konusunda fikirlerimiz var ve hastaların bu kondua duyarlı olmalarını istiyoruz. İmmün plazma tedavisi umut olmaya devam ediyor, çok iyi sonuçlar alınıyor. Türkiye, immün plazma tedavisinde dünyada en önde ülke olarak görünüyor."