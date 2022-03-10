Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 7 Temmuz 2020 günü meydana geldi.

İddiaya göre evli ve bir çocuk babası Mehmet Yanar (36), akşam evden ayrılıp parka gitti ancak gece dönmedi. Ailesi Yanar’a telefonla da ulaşamayınca aynı gün polise giderek kayıp başvurusu yaptı.

Yanar’ın bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Çalışmalarını sürdüren polis, 20 aydır haber alınamayan Yanar’ın banka hesabındaki parasının hiç harcanmadığını belirledi. Yanar’ın öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada, Yanar’ın cep telefonunun atık kağıt toplayıcılığı yapan Mustafa G. (49) tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Telefonu satın aldığını iddia etti

Bunun üzerine polis, Mustafa G’yi yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa G. ifadesinde, Yanar’a ait olduğunu öğrendiği cep telefonunu bir süre önce Bilal L’den satın aldığını, bu konuda şahitlerinin olduğunu öne sürdü. Daha sonra emniyete gelen tanıdığı 7 kişi de Mustafa G’nin, cep telefonunu Bilal L’den satın aldığını iddia etti.

Bunun üzerine zanlı ve 7 şahıs serbest bırakıldı. Ancak polis çalışmayı derinleştirdiğinde Yanar’ın o gece kimseyle görüşmediğini, sadece parka gittiğini belirledi. Telefonu sattığı öne sürülen şahsın da kimseye telefon satmadığını belirtmesi üzerine polis, telefonu kullanan Mustafa G. üzerine yoğunlaştı.

"Yanımda bulunan keserle vurdum"

Polis, kamera kayıtlarında Yanar’ın parka girdikten sonra atık kağıt toplayıcısı Mustafa G'nin parka geldiğini belirledi.

Bunun üzerine olaydan yaklaşık 18 ay sonra Mustafa G. ve 7 şahidi gözaltına alındı. Yapılan sorguda şahitler, Mustafa G’nin talimatı üzerine yalan söylediklerini belirtti.

Yeniden sorguya alınan Mustafa G, "Olay günü Yanar’ı parkta yalnız oturup içki içerken gördüm. Yanına yanaştım ve bir süre sohbet ettik. Dertli olduğunu söyledi. Daha sonra birden aramızda tartışma çıktı. Ben de Yanar’ı dövmeye başladım. Yanımda bulunan keserle vurdum. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu ve nefes almıyordu. Yanında duran cep telefonunu alıp kaçtım. Ölüp ölmediğinden haberim yok" dedi.

Yanar'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

Polis, Mustafa G’nin bir daha görmediğini öne sürdüğü Mehmet Yanar’ın başkaları tarafından gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cep telefonunu satın aldığı yönünde beyanda bulunan 7 yakını ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet Yanar’ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.