Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Trakya için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın akşam saatlerine kadar fırtına etkili olacak.
Bölgede, fırtınanın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer hamleli kısa süreli şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Fırtına
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