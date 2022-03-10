Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Haramidere Sanayi Sitesi Durağı'nda duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. 4 kişi yaralandı.
Saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüse, Esenyurt Haramidere Sanayi Durağı’nda arkasından gelen metrobüs çarptı.
Metrobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrobüsler ise çekildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Ulaşım
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