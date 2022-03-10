İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cide'deki bir dükkandan para, sigara ve 60 litre benzin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelinin E.S. olduğunu ve hırsızlık yaparken babasına ait iş yerine tamir için bırakılan aracı kullandığını belirlendi.

Trafik ekipleri, söz konusu aracı Doğanyurt-Cide kara yolunda durdurmak istedi. Dur ihtarına uyman sürücü, kullandığı aracı terk edip ormanlık alana kaçtı. Orman içindeki metruk bir binaya saklanan E.S., karda bıraktığı ayak izleri takip edilerek yakalandı.

Araçta yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş sigaralar ve bidonlar içindeki benzin ele geçirildi. Ürünler dükkan sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.