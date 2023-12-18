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Türkiye
DHA 18.12.2023 16:37

Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı

İstanbul'da zorla okul binasına girmeye çalışan veli, hamile bir öğretmene saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini de darbetti.

Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
[Fotograf: DHA]

Başakşehir'de bulunan Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda, veli Mezher Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi. İzin verilmeyince okul binasına zorla girmeye çalıştı.

Mezher Ö., hamile öğretmen Esin Ç.'ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı. Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç.'ye yumruk atarak burnunu kırdı.

Öğretmen Esin Ç.'nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. İse hastaneye giderek tedavi gördü.

Öğretmen ve güvenlik görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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